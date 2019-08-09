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Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu göreve başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yaklaşık bir buçuk yıldır sürdüren Ökkeş Demir’in yerine Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu atandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 22:30
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu göreve başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yaklaşık bir buçuk yıldır sürdüren Ökkeş Demir’in yerine Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu atandı.


İki yıldır Aydın Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Cenap Fillikçioğlu 07 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başladı.


“Aydın İçin Çalışacağız”


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, göreve başladıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, “Aydın için var gücümüzle çalışacağız. Spor hizmetleri, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri ile çocuklarımıza, gençlerimize, sporcularımıza ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için devletimizin tüm imkanlarını kullanacağız” dedi.


1970 yılında Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğan İl Müdürü Fillikçioğlu’nun eğitim hayatı Nazilli Recep Bey İlkokulu’nda başlayıp Nazilli Yeni Mahalle Ortaokulu, Nazilli Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından lisans eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve yüksek lisansını Ankara Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesinde tamamladı. 1994 - 1995 yılları arasında bir yıl öğretmenlik yapan Cenap Fillikçioğlu 20 yıl eğitim yöneticiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında 2 yıl görev yaptı. 2017 yılının Haziran ayında Aydın Gençlik Merkezi Müdürü olarak atanan İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu 07 Ağustos 2019 tarihi itibariyle İl Müdürlüğü görevine atandı.


Profesyonel voleybol sporu geçmişi bulunan İl Müdürü Fillikçioğlu aynı zamanda A Sınıfı İş Güveliği Uzmanı, Proje Koordinatörlüğü, Voleybol Gözlemciliği, Voleybol Hakemliği ve Voleybol Antrenörlüğü görevlerinde de bulundu.


İş hayatı boyunca birçok başarılı projeye imza atan Fillikçioğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 6 proje koordinatörlüğü, Kalkınma Ajansı Teknik Destek ve Mali Destek projelerinde 10 proje koordinatörlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 proje ve Aydın’a ilk kez Eurodesk Temas Noktasını kazandırdı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:30
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