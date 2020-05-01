Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan’ Online Genç Ideathon’ yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında evde geçirmekte olduğumuz bu günlerde Evde Yaşam Üzerine Yenilikçi Fikirler konseptiyle ‘Online Genç Ideathon’ düzenliyor. 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışma için 10 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle evde kalınan günlerde Evde Yaşam Üzerine Yenilikçi Fikirler Maratonu ‘Online Genç Ideathon’ başlattı. Gençler, 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın son başvuru tarihi 10 Mayıs.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; Korona virüs tedbirleri nedeniyle evde geçirilen süre zarfında gençlerin kişisel gelişimini desteklemek, ev hayatı ve yaşam dengesini kurmaya yardımcı olmak, evde hareketliliği artırmak, gönüllülük faaliyetlerini iyileştirmek amacıyla ‘Online Genç Ideathon’ düzenliyor.

Evde Yaşam Üzerine Yenilikçi Fikirler Maratonu konseptiyle gerçekleştirilecek ‘Online Genç Ideathon’ 3 farklı kategoride yapılacak.

Evde Spor, Evde Gönüllülük ve Evde Kişisel Gelişim kategorilerinde düzenlenecek Online Genç Ideathon’a 14-29 yaş aralığında; bireysel, iki kişilik veya üç kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilecek.

Bireysel, iki kişilik veya üç kişilik takımlar halinde yarışmaya katılmak isteyen gençler, http://e-genc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/Ideathon2020 web adresinden 10 Mayıs’a kadar başvuru yapabilecek.

Dereceye girenlere ödül verilecek

Yapılan ön elemenin ve finalistlerin açıklanmasından sonra finalistler, 13 Mayıs’ta online olarak yapılacak tanıtım ve oryantasyon toplantısı sonrasında projelerini Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde online platformlarda gerçekleştirecekler. Finalistler, 15 Mayıs’ta çevrimiçi videolu görüşme yöntemi ile çalışmalarını alanında uzman isimlerden oluşan jüriye sunacak.

Sunumlar sonucunda, her kategori için birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin ve üçüncülere ise 2 bin TL hediye edilecek.

Bakan Kasapoğlu’ndan gençlere çağrı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Online Genç Ideathon ile ilgili olarak sosyal medya hesabından gençlere çağrıda bulundu.

Gençleri yarışmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, “Karantina sürecinin kahramanı sevgili gençler, fikirleriniz bizim için çok kıymetli Evde Spor, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim alanlarında “Bir Fikrim Var” diyorsanız hepinizi Online Genç Ideathon’a davet ediyoruz” ifadesini kullandı.