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Aktüel Gençlik ve Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün
Aktüel

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün

Yeniakit Publisher
2020-09-18 12:50:48 -
Gençlik ve Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün

ANKARA (AA) - Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme programı (YLSY) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmak için başvuru süresi bugün doluyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başvuruları kabul edilen öğrenciler, söz konusu burs kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı adına ilk defa yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına 2020 YLSY kapsamında lisansüstü öğrenim başvuruları yapılacak bölümler Spor Yöneticiliği, İşletme Mühendisliği, İşletme/İşletmecilik, Yönetim Bilimleri, İşletme Yönetimi, Psikoloji, Antrenörlük Eğitimi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi, Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri olarak belirlendi.

Alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, bu alanlarda Gençlik ve Spor Uzmanı olarak bakanlık çalışmalarına, bilimsel gelişim, politika geliştirme, strateji belirleme, mevzuat ve uygulama alanlarına katkıda bulunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına başvuruda bulunan öğrenciler, kontenjanların karşısında yer alan öğrenim görülebilecek ülkeler dikkate alındığında 8 farklı ülkeden birinde öğrenim görebilecek.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adayların, başvuru işlemlerini bugün Milli Eğitim Bakanlığının http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmi Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "TC kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) TC kimlik numarasını" kullanarak yapmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün "http://yyegm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanan 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve eklerini inceleyebilir.


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