Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 personel alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için Resmi Gazete'te ilan duyuruldu. Yayımlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri kapsamında yarışma sınavı ile 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları ne zaman olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yarışma sınavı ile 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcı alımları için başvurular 15 Şubat tarihindetamamlanacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını, 08 Şubat 2021-15 Şubat 2021 tarihleri arasında internet adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanında başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları şu şekilde verilmiştir;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması gerekir.

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olunması gerekir.

Yarışma sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekir.

ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

Yarışma sınavı nasıl yapılacak?

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olabilmek için en az 70 puan alınması gerekir.

Başvurular 2019 veya 2020 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır. Başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atamalar gerçekleştirilecek. Kontenjan sayısının 20 katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava alınacak.

Adaylara yazılı sınavda; genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere sorular sorulacak. Genel kültür ve genel yetenek konuları tüm gruplar için ortak şekilde hazırlandı. Mesleki alan bilgisi soruları ise her bir grup için ayrı ayrı olacak.

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