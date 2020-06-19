Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan kulüplere son dakika müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, kulüplerin yayıncı kuruluştan bugün ve gelecek hafta ödeme alacakları müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu; "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KULÜPLERE MÜJDE

"Yayıncı kuruluşla bazı sorunlar söz konusu oldu. Dün itibariyle federasyon ve yayıncı kuruluşla görüşmemiz sonrasında bugün kulüplerimiz ödeme alacaklar. Bugün kulüpler için federasyona 103 milyon lira bir ödeme yapılacak. Haftaya da ödeme yapılacak. Bu para federasyon aracılığıyla kulüplere dağıtılacak. Periyodik olarak lig sonuna kadar o takvim işleyecek. Federasyon eşit olarak o parayı dağıtacak."

"2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz."

"Sürdürülebilirlik önemli bizim için. Kulüplerimizin şeffaf yönetilmesi lazım. Geçtiğimiz aylarda en kapsamlı bir spor çalıştayını gerçekleştirdik. Gençlerimizi kazanmak için yetenek tarama projemiz var. Eylül ayında başlayacağız inşallah. Branş fark etmiyor. "

"Süper Lig'de 7 hafta kaldı. Rekabet yoğun. Rekabet ne kadar yoğun olursa kalite de o kadar iyi olur. Sahada rekabet olsa da sonrasında kol kola yürüyerek ilerleyebilmek önemlidir."

"ÖZ GELİRLER BULUNMALI"

"Kulüplerimizin daha ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Federasyonlarımızın da öyle. Muhakkak olan şu ki federasyonlarımız kendi kendilerini yürütebilir olmalı. Öz gelirlerini bulmaları gerekiyor. Tabi ki devlette yardım eder ama kendilerini idare etmeliler."

"FİNALİN SEYİRCİLİ OLMASINI İSTEDİK"

"Geçen sene nasıl Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptıysak bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacaktık. Bu sene için yine gündemdeydik ama seyircili olmasını istedik. O yüzden önümüzdeki sene bir şölen şeklinde ev sahipliği yapacağız."

FEDERASYON BAŞKANI SEÇİMLERİ

"Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz. Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor. Olimpiyatların ertelenmesi İlk kez karşılaşılan bir durum."

TRABZONSPOR'UN CAS'A İTİRAZI

"Kulüplerimiz ve sporcularımız bizler için çok değerli. Ülkemiz, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız ile federasyonumuz, bu anlamda ciddi bir çaba sarf ediyorlar.

"Türk takımlarının ve sporcularının uluslarası manada haklarının yenmemesi ve mağdur edilmemesi konusunda ciddi bir gayretimiz var. Bir hak mücadelesi söz konusu. Bu mücadeleyi sonunda kadar götüreceğiz. Bu sabah Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı ile görüştük. Takip halindeyiz. "

"Gerek üst mahkemenin, gerekse UEFA'nın yürüttüğü süreci yakından takip ediyoruz. Hak yedirmeme çabamız sürecek."