Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu! Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri bugün başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, Sayın Cumhurbaşkanımız burs ve kredi ödemelerinin erkene alındığı müjdesini sizlerle paylaştı. Burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Ödemeler, Kurban Bayramı öncesi tamamlanmış olacak. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Ödemeler TC kimlik numarasının son 2 hanesine göre yapılacak

Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.