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Aktüel

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türk bayraklı tekneleri selamladı

İstanbul’un Fethi’nin 567.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:28:24 -
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türk bayraklı tekneleri selamladı

İstanbul’un Fethi’nin 567. Yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklı tekneler, Sarayburnu Sahili’nden geçti. Tekneler geçerken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’da tekneleri selamladı.


29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda Türk bayrakları asılan teknelere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu el sallayarak karşılık verdi. Sarayburnu Sahili’nden geçen tekneleri Kasapoğlu mehter takımı ile karşıladı. İstanbul Fethi’nin 567. yılı kutlamaları kapsamında boğazı süsleyen tekneler ise havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Fetih çoşkusunda toplamda 30 yelkenli tekne ve 30 milli sporcu yer aldı. Sporcularla tek tek ilgilenen Kasapoğlu onlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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