  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücü Deniz Ertan'ı tebrik etti
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücü Deniz Ertan'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:40:05 -
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücü Deniz Ertan'ı tebrik etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Deniz Ertan'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, Deniz Ertan'ın Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri 1500 metre serbest stilde 16.22.23'lük derecesiyle A barajını geçtiğini belirtti.

Yüzmede gelen başarıların mutluluk verici olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi
Teknoloji

Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi

Samsung, iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmadığı için Apple'la dalga geçtiği bir "gönderiyi" sessiz sedasız sildi.
Bahçeli'nin çağrısına Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar
Siyaset

Bahçeli'nin çağrısına Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar geldi...
Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret
Siyaset

Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret

Türkiye geçmişi geride bırakıp 2023 vizyonuna odaklanırken, oy için de olsa İslam düşmanlığını bir süre bırakmış olan CHP özüne döndü. Parti..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay