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Gençlik ve Spor Bakan'ı Kasapoğlu milli güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuların da bulunduğu Türkiye Güreş Federasyonu heyetini kabul etti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
Gençlik ve Spor Bakan'ı Kasapoğlu milli güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuların da bulunduğu Türkiye Güreş Federasyonu heyetini kabul etti.-

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabule, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve 57 kiloda gümüş madalya alan Süleyman Atlı ile grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya kazanan Cenk İldem, Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörleri Abdullah Çakmar, Akif Canbaş, Fırat Bilici, Adem Bereket ve Mehmet Yozgatlı katıldı.

Kabulde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Yüzümüzü ağarttınız. Gençlerimizin ümidi oldunuz. Özellikle bu topraklar için bir ilham kaynağı oldunuz." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili sürecin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Rio Olimpiyatları'ndaki 8 madalyadan 5'i güreşten. Sizler bu işi sevgiyle ve aşkla yapıyorsunuz. Ümitlerimiz, umutlarımız Tokyo'da güzel bir şekilde gerçekleşir inşallah. Sizlere güveniyoruz. Sizler de buna inanıyorsunuz. Bu inancı, bu umudu lütfen kaybetmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcuların inanç ve azminin Tokyo'da lazım olacağını dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak hep yanınızdayız. Hedefe hep birlikte kilitleneceğiz. Sizler en başta aileleriniz, milletimiz ve gençlerimiz için önemlisiniz. Bu manada bu başarıları, sporumuz için milletimiz adına önemli bir fırsat addediyorum. Sizler gibi olmak isteyen binlerce çocuğumuz var. Sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sadece madalya değil, başarınızla, duruşunuzla spor camiasına ve ülkemize kazandırdınız. Genç sporcular için umutsunuz. Tokyo'daki süreç uzun bir süreç. Bu sürece birlikte kenetleneceğiz. Omuz omuza yürüyeceğiz. Safları sıklaştıracağız. İnşallah sonunda başaracağız ve mutlu olacağız. Bayrağı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

Güreşin lokomotif bir branş olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Kadınlar güreşiyle ilgili çalışmalarımız var. Bu başarıları 2020'de çok güzel bir şekilde taçlandıracağımıza inanıyorum. Bu işler bir süreç. Böyle böyle bayrağı ileri taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Aydın'dan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, kabulden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Bakanlıktan ve şahsından her zaman maddi ve manevi destek gördüklerini anlatan Aydın, "İnşallah hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. 2016'da olduğu gibi 2020'de de tarih yazacağız. Güreş, Türk sporunun lokomotifi. İnşallah 2020 Tokyo'da kazanacağız. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektireceğiz. Sizlerle birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
  1. Yozgat
  2. Aydın
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Rıza Kayaalp
  5. Taha Akgül
  6. Anadolu Ajansı

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