Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da olimpik yüzme havuzunun temelini attı:

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınına ilişkin, "Biz onlara inat inşallah hep birlikte sevgiyi, merhameti, barışı haykıracağız ve bu yolda bir ve beraber olarak yürümeye devam edeceğiz. Aydınlığa yürüyeceğiz. Birilerine inat yine hep birlikte din düşmanlığıyla, ayrımcılıkla mücadelemizi kararlılıkla, azimle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra merkez Selçuklu ilçesinde olimpik yüzme havuzu temel atma törenine katıldı.

Konya'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşliğin sembolü olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Konya'da olmanın bize hatırlattığı farklı bir konuyu da özellikle dile getirmek istiyorum. Gelirken sosyal medyada bir resim paylaştım, bir tarafta Mevlana'nın o sembol mekanı, tüm dünyanın bildiği, hoşgörüyü evrensel bir mesaj olarak haykıran o mekan, bir tarafta da Almanya'daki Mevlana Camisi, oradaki polisler, operasyon. Açıkçası birbirine zıt iki gösterge. Birilerinin Orta Çağ'ın karanlığına gitme hayalinin depreştiğini, karanlık rüyalarının hep gündemlerinde olduğunu ve din düşmanlığının ve buna yönelik beslenme arzularının devam ettiğini gösteriyor. Ama bizler bugün Konya'dan Mevlana'nın da ifade ettiği gibi, 'Biz bu toprağa sevgiden başka bir şey ekmeyiz.' diyoruz. Biz onlara inat inşallah hep birlikte sevgiyi, merhameti, barışı haykıracağız ve bu yolda bir ve beraber olarak yürümeye devam edeceğiz. Aydınlığa yürüyeceğiz. Birilerine inat yine hep birlikte din düşmanlığıyla, ayrımcılıkla mücadelemizi kararlılıkla, azimle sürdürmeye devam edeceğiz."





- "Gençler umudumuz"





Bakan Kasapoğlu, Konya'nın ev sahipliği yapacağı 2021 İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarının devam ettiğini aktararak, farklı branşlarda dünyanın farklı bölgelerinden gelecek sporcuların en güzel şekilde ağırlanacağını söyledi.

Türkiye'nin, sağlığıyla, eğitimiyle, sanayisiyle, ekonomisiyle, sporuyla, ulaştırmasıyla, teknolojisiyle her alanda zirveye oynadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği engin vizyon, güçlü liderliğiyle gelinen durum bu zirveye oynayışın hiçbir zaman durmayacağını gösteriyor." diye konuştu.

Kasapoğlu, Konya'da İslami Dayanışma Oyunları'nda önemli merkezlerden biri olacak olimpik yüzme havuzunun temelinin atıldığını ifade ederek, gençlerin, sporcuların ve halkın spora erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gençlerin ülkenin en büyük umudu olduğunu belirten Kasapoğlu, "Spor tesislerimizle, yurtlarla, gençlik merkezleriyle, kamplarla her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz. Birileri gençleri istismar etmek için belki çalışacak, çeşitli tuzaklar kuracak, kandırmaya çalışacak ama biz bir gencimizi dahi onların tuzağına kaptırmamak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Konya'yı sporda uluslararası alanda daha da yukarılara taşıyacak tesis çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Türkiye'de ilki Konya'da yapılacak kapalı veledromun temelinin de atılacağını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yine bu bölgede atletizm pistimiz, cimnastik salonumuz... Bunların her biri sembol mekanlar olacak ve inşallah dünyanın dört bir tarafından gelecek sporculara, sporseverlere, taraftarlara en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Spordaki çizgimiz, organizasyonları en güzel şekilde gerçekleştirmek ancak bizim diğer bir hedefimiz de yarınların şampiyonlarını, yarınların yıldızlarını daha güçlü şekilde yetiştirmek. Konya'mızdan yetişecek gençlerimiz de bizim göğsümüzü kabartacak, ay yıldızlı şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak."

Kasapoğlu, ülke genelinde birçok yüzme havuzu yapıldığını vurgulayarak, yüzme havuzu olmayan ilçelere de bu yıl 100 portatif havuz inşa edildiğini söyledi.

Yüzmenin fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda çok faydalı bir spor olduğunu belirten Kasapoğlu, "Yüzme bilmeyen kalmasın dedik. 2020 yılı için 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefi koyduk. Salgının onca engeline rağmen inşallah geçerek tamamlayacağız. Şu anki göstergeler bu hedefi geçeceğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve sporcularla olimpik yüzme havuzunun temelini attı.