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Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz"
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:40:00 -
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz"
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