  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gençlik şirazeyi kaçırdı!
Gündem

Gençlik şirazeyi kaçırdı!

Tıklanma uğruna kameralar karşısında anne ve babalarına olmadık şakalar yapan ‘Z’ kuşağı sınır tanımıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 10:51:00 -
Gençlik şirazeyi kaçırdı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Son olarak Ankara’da özel bir okulda öğretmenine karşı saygısız davranışlarda bulunan öğrencinin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu skandal video, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyerek eğitimin, eğitimcinin ve ilimin ne denli önemli olduğunu vurgulayan Hz Ali’den, anne ve babasına, öğretmenine saygısızca hareketlerde bulunan ve bunu kameraya kaydedip sosyal medyada paylaşan gençlerin ne kadar yozlaştığını ortaya koydu. Teknoloji doğru kullanıldığı zaman son derece faydalı olarak bilinse de, internetin amacını aşan şekilde kullanılması özellikle genç zihinlerin olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Son derece masum bir uygulama gibi görünerek, herhangi bir yaş sınırı olmayan sosyal medya platformlarında ahlaksız ve şiddet içerikli onlarca metin ve video bulunuyor. Bu tuzağa düşen gençler de akıllara durgunluk veren rezalet videoları sırf daha fazla takipçiye ulaşmak için çekip bu platformlarda paylaşıyorlar.

Öte yandan Ankara’da bir özel okulda öğrencisinin saygısız hareketlerine maruz kalan öğretmen Eyup Sağlık, söz konusu öğrenciyi affettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ccc

Ahlak yoksunu bir nesil laik düzenle yetiştiriliyor laik düzenin ahlaksızlığa sınırsız özgürlük vermesi bu tür davranışların önünü açıyor durun daha neler göreceksiniz.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay