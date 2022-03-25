Gençlik şirazeyi kaçırdı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Son olarak Ankara’da özel bir okulda öğretmenine karşı saygısız davranışlarda bulunan öğrencinin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu skandal video, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyerek eğitimin, eğitimcinin ve ilimin ne denli önemli olduğunu vurgulayan Hz Ali’den, anne ve babasına, öğretmenine saygısızca hareketlerde bulunan ve bunu kameraya kaydedip sosyal medyada paylaşan gençlerin ne kadar yozlaştığını ortaya koydu. Teknoloji doğru kullanıldığı zaman son derece faydalı olarak bilinse de, internetin amacını aşan şekilde kullanılması özellikle genç zihinlerin olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Son derece masum bir uygulama gibi görünerek, herhangi bir yaş sınırı olmayan sosyal medya platformlarında ahlaksız ve şiddet içerikli onlarca metin ve video bulunuyor. Bu tuzağa düşen gençler de akıllara durgunluk veren rezalet videoları sırf daha fazla takipçiye ulaşmak için çekip bu platformlarda paylaşıyorlar.

Öte yandan Ankara’da bir özel okulda öğrencisinin saygısız hareketlerine maruz kalan öğretmen Eyup Sağlık, söz konusu öğrenciyi affettiğini söyledi.