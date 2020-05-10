  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gençlik Merkezinde 15 kişi 12 bin siperlik üretti

Kayseri Gençlik Merkezi, bir buçuk ay içinde ürettiği 12 bin siperliği sağlık kuruluşlarına ve Emniyet Teşkilatına dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:22:25 -
Gençlik Merkezinde 15 kişi 12 bin siperlik üretti

Kayseri Gençlik Merkezi, bir buçuk ay içinde ürettiği 12 bin siperliği sağlık kuruluşlarına ve Emniyet Teşkilatına dağıttı.


Korona virüsün Türkiye’de de etkisini göstermesi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çalışmalarına destek amacıyla Korumalı Maske Üretimi projesi kapsamında Kayseri Gençlik Merkezi’nde de çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde 15 kişi siperlik yapımında çalıştı.


15 kişilik ekibin yaklaşık 1.5 aylık çalışmasında 12 bin adet siperlik üretildi. Üretilen siperlikler yine Kayseri Gençlik Merkezi çalışanları tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile Emniyet Teşkilatı’na dağıtıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı