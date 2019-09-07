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Gençlik kampında geleneksel okçuluk eğitimi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyü yaylasında kurulan gençlik kampında okçuluk eğitimi yapıldığı bildirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:12
Gençlik kampında geleneksel okçuluk eğitimi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyü yaylasında kurulan gençlik kampında okçuluk eğitimi yapıldığı bildirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü tarafından, Kiçir yaylasında kurulan gençlik kampında 3 gün boyunca bir çok etkinlik düzenlenirken, okçuluğa meraklı gençler ilk kez yay ve ok ile tanıştı.


Simav Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı, Antrenör Süleyman Akif Ünlü, Ata mirası olan geleneksel okçuluğun tanıtımını yaptıklarını belirtti. Ünlü, “ Kiçir köyünde kurulan gençlik kampında geleneksel okçuluğun dini açıdan farklı bir yerde görüldüğünü, atış sırasında ‘ Ya Hak’ zikrinin çekilmesinin gelenek ve önemini anlattık. Gençlerimize geleneksel okçuluğu tavsiye ederek hedefe ok atışları gerçekleştirdik” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:12
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