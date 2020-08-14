Gençlik hatırası 67 yıllık motosikleti yeniden yollarla buluşturmak için gün sayıyor

ZONGULDAK (AA) - FERDİ AKILLI - Zonguldak'ta yaşayan Suat Ölmez, gençlik yıllarında kullandığı 1953 model motosikleti 6 yıl önce bir garajda atıl halde bulunca yeniden kullanabilmek için satın alıp tamir etmeye başladı.

TTK'dan emekli olan Ölmez, gençlik yıllarında motosiklet kullanmaya merak salarak arkadaşına ait motosikletle Türkiye turu yaptı.

Daha sonra vatani görevini yaparken arkadaşının ağabeyinin başkasına sattığı o motosikleti yıllarca arayan Ölmez, 6 yıl önce bir garajda atıl vaziyette buldu, sahibinden satın aldı.

Evinin yanında bulunan garajda 6 yıldır her parçasını kendi tamir ederek montajını yapan Ölmez, motosikletini yeniden yollarla buluşturmak için gün sayıyor.

- "Motosikletle çok güzel anılarım var"

Suat Ölmez, AA muhabirine, 1953 model motosikletinin arkadaşına ait olduğunu ve gençlik yıllarında beraber kullandıklarını söyledi.

Motosikletle geçmişte Türkiye turu yaptıklarını aktaran Ölmez, "1976'da üniversite sınavlarına bu motosikletle gittim. Daha sonra vatani görevimizi yapmaya gittiğimizde arkadaşımın ağabeyi motosikleti satmış. Motosiklete olan ilgim değişmedi. 2014 yılında kendime aldığım motosikletle Balkan turu yaptım. Oradan dönüşte arkadaşım, gençlik yıllarında kullandığımız motosikleti sahibinin kullanmadığını ve 17 yıldır da bir garajda atıl vaziyette durduğunu söyledi. Motosikleti satın alarak bulunduğu yerden çıkardık." diye konuştu.

Ölmez, motosikleti alır almaz tamirini ve bakımını yapmaya başladığını anlatarak, "Arızalı orijinal parçalarını temin ettik. Motosikletin bütün parçalarını değiştirerek sıfırdan imal etmeye başladık ve inşallah yakında bitecek. Yaklaşık 6 yıldır motosikleti toplamaya çalışıyorum. Eskide olduğu gibi Gelibolu'ya, oradan İzmir'e olan gezilerimizi nostaljik şekilde eski kıyafetlerimizi de giyerek gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Motosikleti yıllar sonra yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Ölmez, "Motosikletle çok güzel anılarım var. Kızım da motosikletçi, motosikleti ona hediye ederim diye aldım." dedi.

Ölmez, motosikletin tamir ve bakımı için şu ana kadar yaklaşık 25 bin lira masraf yaptığını sözlerine ekledi.