  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gençlik hatırası 67 yıllık motosikleti yeniden yollarla buluşturmak için gün sayıyor

Zonguldak'ta yaşayan Suat Ölmez, gençlik yıllarında kullandığı 67 yıllık motosikleti, 6 yıl önce bir garajda atıl halde bulunca satın alıp tamir ederek birlikte yollara düşmenin hayallerini kuruyor - Suat Ölmez: - "Motosikletin bütün parçalarını değiştirerek sıfırdan imal etmeye başladık ve inşallah yakında bitecek. Yaklaşık 6 yıldır motosikleti toplamaya çalışıyorum. Eskide olduğu gibi Gelibolu'ya, oradan İzmir'e olan gezilerimizi nostaljik şekilde eski kıyafetlerimizi de giyerek gerçekleştireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:07:53 -
Gençlik hatırası 67 yıllık motosikleti yeniden yollarla buluşturmak için gün sayıyor

ZONGULDAK (AA) - FERDİ AKILLI - Zonguldak'ta yaşayan Suat Ölmez, gençlik yıllarında kullandığı 1953 model motosikleti 6 yıl önce bir garajda atıl halde bulunca yeniden kullanabilmek için satın alıp tamir etmeye başladı.

TTK'dan emekli olan Ölmez, gençlik yıllarında motosiklet kullanmaya merak salarak arkadaşına ait motosikletle Türkiye turu yaptı.

Daha sonra vatani görevini yaparken arkadaşının ağabeyinin başkasına sattığı o motosikleti yıllarca arayan Ölmez, 6 yıl önce bir garajda atıl vaziyette buldu, sahibinden satın aldı.

Evinin yanında bulunan garajda 6 yıldır her parçasını kendi tamir ederek montajını yapan Ölmez, motosikletini yeniden yollarla buluşturmak için gün sayıyor.

- "Motosikletle çok güzel anılarım var"

Suat Ölmez, AA muhabirine, 1953 model motosikletinin arkadaşına ait olduğunu ve gençlik yıllarında beraber kullandıklarını söyledi.

Motosikletle geçmişte Türkiye turu yaptıklarını aktaran Ölmez, "1976'da üniversite sınavlarına bu motosikletle gittim. Daha sonra vatani görevimizi yapmaya gittiğimizde arkadaşımın ağabeyi motosikleti satmış. Motosiklete olan ilgim değişmedi. 2014 yılında kendime aldığım motosikletle Balkan turu yaptım. Oradan dönüşte arkadaşım, gençlik yıllarında kullandığımız motosikleti sahibinin kullanmadığını ve 17 yıldır da bir garajda atıl vaziyette durduğunu söyledi. Motosikleti satın alarak bulunduğu yerden çıkardık." diye konuştu.

Ölmez, motosikleti alır almaz tamirini ve bakımını yapmaya başladığını anlatarak, "Arızalı orijinal parçalarını temin ettik. Motosikletin bütün parçalarını değiştirerek sıfırdan imal etmeye başladık ve inşallah yakında bitecek. Yaklaşık 6 yıldır motosikleti toplamaya çalışıyorum. Eskide olduğu gibi Gelibolu'ya, oradan İzmir'e olan gezilerimizi nostaljik şekilde eski kıyafetlerimizi de giyerek gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Motosikleti yıllar sonra yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Ölmez, "Motosikletle çok güzel anılarım var. Kızım da motosikletçi, motosikleti ona hediye ederim diye aldım." dedi.

Ölmez, motosikletin tamir ve bakımı için şu ana kadar yaklaşık 25 bin lira masraf yaptığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler
Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini..
Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Lideri ..
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı