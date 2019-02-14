0553 313 94 23

‘Gençlik aşısı’ ile yıllara meydan okuyun

Her geçen gün estetik kaygıların, güzel görünme isteğinin, yaşlılık bulgularını gizleme ve daha genç görünme arzusunun artmaya devam ettiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:34
‘Gençlik aşısı’ ile yıllara meydan okuyun

Her geçen gün estetik kaygıların, güzel görünme isteğinin, yaşlılık bulgularını gizleme ve daha genç görünme arzusunun artmaya devam ettiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yaşlanmaya karşı gençlik aşısı uygulaması ile ilgili bilgiler verdi.


Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt, vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organıdır. Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır seyreder. Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır. Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir” dedi.


Cildin yenilenme hızı 20’li ve 30’lu yaşlardan itibaren azalmaya başladığını ifade eden Dr. Ertek, “30’lu yaşlardan sonra yaşlılık belirtileri ciltte kendini göstermeye başlıyor. Vücudun çevresel faktörlere en çok maruz kalan bölgesi yüzdür. Yine aynı zamanda vücutta en çok kullanılan bölge yine yüzdür. Yaşlanmanın ilk belirtileri de bu bölge de meydana gelmeye başlar. Yüz, göz çevresi, boyun gibi” diye konuştu.


Cilt yaşlanmasının bir yandan doku yenilenme ve doku esnekliği kapasitesinin azalması olduğunu kaydeden Dr. Ertek, “Çevresel faktörlerin cilde verdiği hasar sonucu ve yer çekimi etkisiyle meydana gelir. İlerleyen yaşla birlikte yenilenme yeteneği azalan cilt parlaklığını yitirir ve incelir. Esnekliğini kaybeden dokular yer çekiminin etkisi ile aşağı doğru yer değiştirirken, zemindeki kaslarının etkisiyle derin ve yüzeysel kırışıklıklar meydana gelir. Yüzün aşağı doğru sarkması sonucu da yüz ifadesini asık olur ve yorgun görünüm meydana gelir. Dolayısıyla cilt kalitesi bozulmuş olur” ifadelerini kullandı.


Cilt renginin değişmesi, dolgunluğun azalması sonrası ciltteki sağlıklı görünümün kaybolmaya başladığını vurgulayan Dr. Ertek, “Hyatüronik Asit cildin yapı taşlarından biridir. Cilt yapısında doğal olarak bulunan, parlak, mükemmel ve sağlıklı görüntüyü sağlayan Hyatüronik Asit genç deride oldukça fazla oranda bulunmaktadır.20’li yaşlarda azalmaya başlaması ile cilt olumsuz yönde etkilenir. Hyalüronik asitin azalması, ciltte volüm ve hidrasyon desteği gerektirir. Deri altına enjekte edilen aşılarla zarar görmüş cilt canlanmaya ve Hyatüronik Asit yeniden istenilen miktardaki seviyeye ulaşmaya başlar. Bu aşılar tüm cilt tiplerinde yüz, boyun, dekolte bölgesi, dudak üstü, göz çevresi, alın, el üstü gibi. Bölgelerin tümüne uygulanabilir. Gençlik aşısının etkisi, özellikle hacim ve yüzün yukarıya doğru yapılanması hemen ortaya çıkar. Parlaklık ve canlılık 7 gün içinde başlar ve aylar içinde artarak devam eder” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:34
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine Lukaşenko da katılabilir
    1. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    2. Tokat’a hanımeli değiyor
    3. Hızır orucu ne zaman? Hızır orucu..
    4. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    5. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    6. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    7. Ali Koç: "Yıldırım Demirören bugünden..
    8. "Sur, Diyarbakır eskisinden daha güzel..
    9. Atık pil toplamada bu yılki hedef 10..
    10. Sigara molasında namaza izin yok
    11. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    12. Turkcell’den 25’inci yıla özel Pera’da..
    13. AB'de istihdam 2018'in 4'üncü..
    14. Akhisarspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve..
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. Eski eşi tarafından öldürülen kadın..
    18. Selvilitepe’nin içme suyu hattı..
    19. Hayali doktorluk olan görme engelli..
    20. Başkan adayı Taşyürek: "31 Mart..
    21. Kayseri’deki terör operasyonu
    22. Teşhis konulamayan hastalığı yaşamını..
    23. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    24. Cumhur ittifakı Köşk’te tek yürek oldu
    25. Dışişleri Bakanlığı Makedonya’ya..
    26. Siirt’te çiçekçilerin yüzü Sevgililer..
    27. Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    28. Fenerbahçe, Konyaspor maçı..
    29. Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu..
    30. Gaspçılara hapis cezası
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir