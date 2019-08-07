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"Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmalıyız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:-"Gençliği erken yaşlarda toprakla, fidanlarla buluşturmamız, suyu ve iklim değişikliğinin önemini onlara aktarmamız lazım"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:46
"Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmalıyız"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gençliği erken yaşlarda toprakla, fidanlarla buluşturmamız, suyu ve iklim değişikliğinin önemini onlara aktarmamız lazım." dedi.

Gençlik ve Spor ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'ndaki imza törenindeki konuşmasında, bakanlıklar arasındaki iş birliklerinin daha da ileriye taşınması dileğinde bulundu.

"Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözünü hatırlatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"İki bakanlık yan yana geldiği zaman mutlaka bu işlerden bir sinerji çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bakanlık olarak sorumluluk alanlarımız çok geniş. Gençlerimize verebileceğimiz konular var. Tarımın geleceği için, ormanın geleceği için ve diğer konular için gençlikle bir şekilde buluşmamız lazım. Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmamız lazım, fidanlarla buluşturmamız lazım. Suyu ve iklim değişikliğinin önemini onlara aktarmamız lazım."

Pakdemirli, AK Parti iktidarı olarak bu zamana kadar 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını dile getirerek, gönüllülük projesinin dünyayı daha ileriye taşıyacak gençlere katkı sunacağını söyledi.

Gençlerin kendilerine yapacakları yatırımın en iyi yatırım olacağını anlatan Pakdemirli, gençlere erken yaşlarda meslek ve bilgi sahibi olmaları önerisinde bulundu.

Pakdemirli, hayata erken atılmanın önemine dikkati çekerek, Bakanlık olarak gençlere destek olmak adına ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Protokolü, taraflar adına, Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imzaladı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:46
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  3. Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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