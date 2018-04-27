Gençleştirme etkili ev yapımı maske tarifi
Her daim genç görünmek isteyen kadınlar için evde yapabileceğiniz botoks etkili doğal maske tarifi sizler için araştırdık.27 Nisan 2018 Cuma 15:18
MALZEMELER:
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1/2 yemek kaşığı saf Manuka balı
- 1 damla saf günlük ağacı yağı
- 1 damla doğal lavanta yağı
YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
Bal ve karbonatı krem kıvamına gelene kadar karıştırdıktan sonra içerisine yağları ekleyin ve tekrar karıştırın.Temiz cildinize ince bir tabaka halinde uygulayıp, sıcak bir tülbent ile yüzünüzü örtün. Daha sonra dairesel hareketler ile 5 dakika boyunca masaj yaparak maskeyi çıkarın. Ilık su ile yüzünüzü temizleyebilirsiniz.
Bu maskeyi haftada 2 defadan fazla uygulamayınız.
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