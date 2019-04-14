Gençlerin derbisi olaylı bitti





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Yaş Altı Futbol Ligi maçı golsüz berabere bitti.

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan 28. hafta maçında iki takım da gol atamazken, karşılaşmanın sonunda gergin anlar yaşandı.

Maçın son bölümünde ise iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. 90+6. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol, ofsayt gerçekçesiyle geçerli olmadı. Bu pozisyondan sonra iki takımın bazı futbolcuları taç çizgisinin kenarında itişti. Çıkan kavgayı arayı giren teknik heyet ve diğer futbolcular yatıştırdı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de sahaya inerek olayların büyümesini engelledi.

Çıkan itişmenin ardından maçın hakemi Mete Aylıoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Burak Yılmaz'a kırmızı kart gösterdi.

Bu beraberlikle Fenerbahçe puanını 55'e yükseltti ve 4. sırada kaldı. Galatasaray ise puanı 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü.





- Maç basına kapalı gerçekleşti





21 Yaş Altı Ligi'ndeki derbi maç basın mensuplarına kapalı gerçekleşti.

Sarı-lacivertli kulübün kararıyla, genç futbolcuların derbisine hiçbir basın mensubu alınmadı.