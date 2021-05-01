Gençleri yutmak isteyen dünyadan pis kokular geliyor! Lerzan Mutlu ve Serengil arasında 'Kevaşe ve motor' kavgası

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Gençlere rol model diye pohpohlanan seküler mahallenin sakinleri iğrençlikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Batı hayranlığının tavan yaptığı sosyete dünyasındaki son vukaat Lerzan Mutlu ile Seren Serengil arasında yaşandı. Birbirilerine giren Mutlu ve Serengil, gençleri yutmak isteyen magazin dünyasının pis kokularını bir kez soluttu.

Olay nasıl yaşandı?

Lerzan Mutlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken. "Başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş̧ geçmiş̧ en büyük kevaşesi' şeklinde bir ifade kullandı. Paylaşım sonrası Seren Serengil ise "Hadi" notuyla paylaştığı videonun altına, 'Motor seslerini duymuyorum' şeklinde bir paylaşım yaptı.

İkilinin arkadaşı olan Gülşah Saraçoğlu, Serengil'e olup biteni sordu. Konuşma devam ederken Serengil, Saraçoğlu'na, Lerzan Mutlu'yu yönelik sözlerin yer aldığı bir ses kaydı gönderdi.

'Kevaşe , O.. Motor'

Ses kaydında Serengil'in, Lerzan Mutlu hakkında, 'Kevaşe , O.. Motor' şeklinde sözler sarf ettiği bildirildi. Saraçoğlu, Serengil'in kendisine gönderdiği kaydı Lerzan Mutlu'ya gönderip durumu anlattı. Bunun üzerine Lerzan Mutlu, savcılığa başvurarak Serengil hakkında şikayetçi olurken, Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlattı.

Davalık oldular

Soruşturma kapsamında, Saraçoğlu'na gönderilen dijital verinin emniyet tarafından incelendi. Raporda, Serengil'İn Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli sözler söylediği bildirildi.. Dosya, uzlaştırma Büroya gönderildi. Mutlu, uzlaşmak istemedi. Savcılık, Serengil'in Mutlu'ya yönelik "O..u, F..e, motor" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Serengil'in 2 yıl hapsi isteniyor.