Gençlere zorla aşı mı yapılacak? Gençlere aşı zorunluluğu var mı? Korona aşısı zorulu mu olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de delta varyantı vaka sayısının 750'leri bulduğunu ifade etti. Bakan Koca, gençlere aşı zorunluluğu getirileceğine ilişkin iddialar üzerine ise," Kamu olarak şuan da gündemimizde yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aşılamadaki yavaşlamaya dikkat çekilerek, aşının zorunlu hale getirilmesi yönünde bir düşüncenin olup olmadığı sorulan Koca, kamu olarak zorunluluğu gündemlerine almak istemediklerini, daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istediklerini söyledi.

Gerektiğinde vatandaşın ayağına gitme dahil olmak üzere her yöntemi denediklerini vurgulayan Koca, bunu sahada yaygın bir şekilde yaptıklarını belirtti. Doğu ve Güney Doğu'da aşılama oranlarının düşük olduğunun görüldüğünü ama giderek bu bölgelerde de bir artış olduğunu kaydeden Koca, şöyle devam etti: "Aşılama oranlarının Hakkari'de şu an yüzde 50, Şırnak'ta yüzde 40, Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz, Kars'ta benzer şekilde, Adıyaman'da yüzde 50'ye yakın. Vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla aşı yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda."

Delta varyantı kaç ilde var?

Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış olan 18 yaş ve üzeri olarak tanımlanan kişilerde aşılama oranının yüzde 70 olmasını hedeflediklerini, şu an bu rakamın yüzde 61'leri bulduğunu aktardı.

Delta virüsüne ilişkin son durum sorulan Bakan Koca, "Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu." şeklinde konuştu. Koca, şunları kaydetti: "Vaka sayılarında beklediğimiz düşüşün olmadığını ve bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz. Özellikle bu artışlar daha çok aşılama oranının düşük olduğu yerlerde kendisini gösteriyor. Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi bazı illerimizde, Doğu ve Güney Doğu'da, daha doğrusu genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artışın olduğunu görüyoruz. O nedenle bayrama kadar o bölgelerde daha yoğun aşılama gerekiyor."