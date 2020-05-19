Gençlere önem veren belediyeden 6 gençlik projesi hayata geçiyor

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere önem verdiklerini ve bu kapsamda gençlere yönelik 6 tane Akıl Küpü Çalışma İstasyonu ve Teknoloji Atölyeleri yapacaklarını söyledi.

Projeleri arasında gençlere ağırlık verildiğini çünkü gençlerden çok umutlu olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; “Gençlerimize güvenimiz tam. Araştıran, öğrenen ve sürekli kendini geliştiren bir gençliğimiz var. Gençler bizim başımızın tacı. Onlar için birkaç tane projeyi hayata geçireceğiz. Bunlardan birkaç tanesini İnşallah bu yaz hayata geçireceğiz. Yaklaşık 6 projemiz gençlerimizin seveceği ve ilgilerini çekecek projeler. Danişmend, Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde teknoloji atölyeleri ve akıl küpü çalışma istasyonlarını açıyoruz. Bir diğeri İldem, Mimsin ve belediyemizin altındaki yeri Akıl Küpü Çalışma İstasyonu yapıyoruz. Dolayısıyla tam 6 tane geçenlere yönelik projelerimiz var. Aileler artık evlerine yakın bir yere güvenerek gönül rahatlığıyla çocuklarını yollayabilecekler. Temiz ve nezih ortamları gençlerimize sağlamak için çalışıyoruz. Kayseri’mize ve gençlerimize hayırlı olmasını diler, bu vesile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ederim. Rabbim bu ülkeyi ilelebet payidar eylesin. Güçlenerek ve kalkınarak ilerlemek için gençlerimize ihtiyacımız var o yüzden biz gençlerimizi çok seviyoruz ve onlara yönelik projeler üretmeye onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Gençler lütfen bizim sizlere önem verdiğimiz kadar siz de kendinize önem verin. Donanımlarımızı, yeteneklerinizi ve bilgilerinizi artırmanın peşinde olun” dedi.

Başkan Palancıoğlu toplumda büyük bir yer edinen gençlere yönelik etkinlik ve projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.