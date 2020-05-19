  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor

Araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Trump esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları kalıcı olarak donduracağını açıkladı

Danimarka’da camiler yeniden ibadete açıldı

Beyaz Saray doktoru Trump'ın "hidroksiklorokin" kullanma nedenini açıkladı
için kalan
Aktüel

Gençlere önem veren belediyeden 6 gençlik projesi hayata geçiyor

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:46:16 -
Gençlere önem veren belediyeden 6 gençlik projesi hayata geçiyor

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere önem verdiklerini ve bu kapsamda gençlere yönelik 6 tane Akıl Küpü Çalışma İstasyonu ve Teknoloji Atölyeleri yapacaklarını söyledi.


Projeleri arasında gençlere ağırlık verildiğini çünkü gençlerden çok umutlu olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; “Gençlerimize güvenimiz tam. Araştıran, öğrenen ve sürekli kendini geliştiren bir gençliğimiz var. Gençler bizim başımızın tacı. Onlar için birkaç tane projeyi hayata geçireceğiz. Bunlardan birkaç tanesini İnşallah bu yaz hayata geçireceğiz. Yaklaşık 6 projemiz gençlerimizin seveceği ve ilgilerini çekecek projeler. Danişmend, Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde teknoloji atölyeleri ve akıl küpü çalışma istasyonlarını açıyoruz. Bir diğeri İldem, Mimsin ve belediyemizin altındaki yeri Akıl Küpü Çalışma İstasyonu yapıyoruz. Dolayısıyla tam 6 tane geçenlere yönelik projelerimiz var. Aileler artık evlerine yakın bir yere güvenerek gönül rahatlığıyla çocuklarını yollayabilecekler. Temiz ve nezih ortamları gençlerimize sağlamak için çalışıyoruz. Kayseri’mize ve gençlerimize hayırlı olmasını diler, bu vesile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ederim. Rabbim bu ülkeyi ilelebet payidar eylesin. Güçlenerek ve kalkınarak ilerlemek için gençlerimize ihtiyacımız var o yüzden biz gençlerimizi çok seviyoruz ve onlara yönelik projeler üretmeye onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Gençler lütfen bizim sizlere önem verdiğimiz kadar siz de kendinize önem verin. Donanımlarımızı, yeteneklerinizi ve bilgilerinizi artırmanın peşinde olun” dedi.


Başkan Palancıoğlu toplumda büyük bir yer edinen gençlere yönelik etkinlik ve projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı