Gençlere ödenen cep harçlığında artış kararı belli oldu

Yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılar ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlıkları, 2027 yılından itibaren yüzde elliye kadar artırılıyor. Artışı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen Adil Geçiş Stratejisi ve eylem tanıtım toplantısında duyurdu.

Işıkhan, Aktif İş Gücü Programları kapsamındaki düzenlemeyi "önemli bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum" sözleriyle açıkladı ve "ödenen cep harçlıklarını yüzde elliye kadar arttırıyoruz" dedi. Mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının işbaşı eğitim programlarına katılımında cep harçlığının daha önce yüzde otuz artırıldığını hatırlatan Bakan, yeni düzenlemeyle gençlerin hem mesleki becerilerini geliştirmelerinin hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü hazırlanmalarının destekleneceğini söyledi.

Mardin'de bir otelde düzenlenen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Lübnan Çalışma Bakanı Haidar Mohamad, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, sendika genel başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Net sıfır hedefi kalkınma ve istihdam hedefleriyle değerlendiriliyor

Toplantıda tanıtılan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nin kamu kurumları, işçi ve işveren kuruluşları, akademisyenler, özel sektör ve uluslararası paydaşların katkısıyla şekillendiğini belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 2053 net sıfır emisyon hedefinin ülkenin kalkınma ve istihdam hedefleriyle birlikte değerlendirildiğini aktardı.

"Bizim anlayışımızda dönüşümün merkezinde insan vardır" diyen Işıkhan, adil geçişin kendileri için "yalnızca ekonomik ya da çevresel bir politika" olmadığını belirtti ve "Adil geçiş, kalkınmayı adaletle, teknolojiyi insanla, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin haklarıyla buluşturma ilkesidir" ifadesini kullandı. Bakan, stratejinin temel yaklaşımının, önceliklerinin ve uygulama alanlarının toplantıdaki oturumda ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini bildirdi.

Gürlek: Hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise çalışanların haklarına ilişkin yargı süreçlerine değindi. "İşverenlerden davaların sonuçlarına ilişkin olarak çalışan kesime ayrımcılık yapıyoruz şeklinde eleştiriler bile alıyoruz" diyen Gürlek, mahkemelerin her uyuşmazlığı bağımsız ve tarafsız biçimde, kendi şartları ve hukuki dayanakları içinde değerlendirdiğini vurguladı. Bakan, "Hangi sebeple olursa olsun çalışanların ve işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyiz" dedi.

Gürlek, "İşçinin ve emekçinin üzerinden siyasi hesap yapmayı zihnimizin arkasından geçirmedik" sözleriyle de çözüm odaklı bir anlayışla çalıştıklarını anlattı.

Hükümetin sendikal hakları genişlettiğini, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdığını, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıdığını ve iş sağlığı ile iş güvenliği alanında adımlar attığını anlatan Gürlek, bakanlığın kapılarının işçilere ve onları temsil eden kuruluşlara sonuna kadar açık olduğunu, iletilecek taleplerin görev ve yetki alanları çerçevesinde ele alınacağını kaydetti.