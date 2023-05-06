Gençlere ibretlik ders! 90 yaşındaki ninenin Erdoğan sözleri gündem dolu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Hacer Kaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri ve duası sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi. İkizoluk Köyü’nde yaşayan Hacer Kaya, “Recep Tayyip Erdoğan bana çocuklarımdan gelinlerimden daha iyi bakıyor. Bu adam neden kazanmasın. Açları doyurdu, susuzları suladı. Bizim gibi fakirlere bakıyor. Önceden giymeye takunya bulamazdık. Şimdi kapının önü pabuçlardan geçilmiyor. Allah onu kötülerin eline bırakmasın” dedi.

AK Parti Orhaneli Teşkilatı, mahalle mahalle köy köy dolaşıp 14 Mayıs’ta destek istiyor. İlçe Başkanı Ramazan Turhan da dün akşam İkizoluk Köyü’ndeydi.

5 çocuğu 25 torunu olan 90 yaşındaki Hacer Kaya, desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olduğunu belirterek, “Çeşmeler yaptı, okullar yaptı, hastaneler yaptı. Bizim gibi fakirlere bakıyor. Açları doyurdu, susuzları suladı. Bu adam neden kazanamayacakmış. Evlerimizi temizlemeye geliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı akşam olduğunda televizyonda dinliyorum. Allah kötülerin eline bırakmasın. Başımızdan eksik olmasın diyorum. Benim 5 çocuğum var. Oğlumdan da gelinimden de kızlarımdan da iyi bakıyor. Ben bu yaşıma kadar böyle başkan görmedim. Önceden pabuç bulamazdık. Takunya giydik, yalınayak dolaştık. Şimdi evin önü pabuç dolu. Yağ bulamıyorduk. Şimdi teneke teneke yağ var” dedi.

Ramazan Turhan da Hacer Kaya’ya teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua istedi.