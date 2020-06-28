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Spor

Gençlerbirliği'nin konuğu Kasımpaşa

Yeniakit Publisher
2020-06-28 10:15:48 -
Gençlerbirliği'nin konuğu Kasımpaşa

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde 31 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, Kasımpaşa engelini geçerek küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu, Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak.

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