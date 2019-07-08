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Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:15
Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ilk antrenmanına çıkan başkent ekibi, akşam yaptığı idmanla günü tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve kondisyonla çalışmasıyla devam eden antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferlerinden Sadio Diallo, başkent ekibiyle günün ikinci antrenmanına çıkarak takımdan ayrı çalıştı.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:15
  1. Erzurum
  2. Gençlerbirliği
  3. hazırlık
  4. SÜPER LİG

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