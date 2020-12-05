Gençlerbirliği'ne mağlup olan Alanyaspor unvanını kaybetti
Süper Lig'de zirvede bulunan Alanyaspor, konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 11. haftasında namağlup lider Alanyaspor, Başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Alanya, bu sezon ilk kez mağlup oldu
Ev sahibi Gençlerbirliği rakibini 2-1'lik skorla devirerek, Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi.
Bu sonucun ardından kırmızı siyahlılar puanını 8'e yükseltirken Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Berat Özdemir ve Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise Bakasetas'tan geldi.