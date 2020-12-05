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Spor Gençlerbirliği'ne mağlup olan Alanyaspor unvanını kaybetti
Spor

Gençlerbirliği'ne mağlup olan Alanyaspor unvanını kaybetti

Süper Lig'de zirvede bulunan Alanyaspor, konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:45:00 - 2020-12-05 15:59:02
Gençlerbirliği'ne mağlup olan Alanyaspor unvanını kaybetti

Süper Lig'in 11. haftasında namağlup lider Alanyaspor, Başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Alanya, bu sezon ilk kez mağlup oldu

 

Ev sahibi Gençlerbirliği rakibini 2-1'lik skorla devirerek, Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi.

Bu sonucun ardından kırmızı siyahlılar puanını 8'e yükseltirken Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Berat Özdemir ve Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise Bakasetas'tan geldi.

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