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Spor

Gençlerbirliği'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Erzurumspor'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:05:47 -
Gençlerbirliği'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Erzurumspor'a tebrik

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir ile TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübünü tebrik ederiz." denildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor için de tebrik mesajı yayımladı.

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