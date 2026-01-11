Gençlerbirliği’nde “naylon üye” isyanı: Çağrı Çetin başkanlığa aday oldu

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Çetin, 17 Ocak’ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Çetin, adaylık gerekçesi olarak mevcut başkan Arda Çakmak yönetiminin kulübe “naylon üye” kaydı yaptığını ifade etti.



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde naylon üye krizi patladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylığını kamuoyuna duyurdu.



"NAYLON ÜYELERİN HESABINI SORMAK İÇİN ADAYIM"

Açıklamasında, kulübün geleneklerine ve tüzüğüne sahip çıkmak amacıyla aday olduğunu belirten Çetin, özellikle son dönemde yapılan üye kayıtlarına tepki gösterdi.



Çetin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hassas noktam naylon üyelerdi. 3 kongre oy kullanmış üyelerimizin üyeliğini askıya alamayız, bunları yaparken de yeni üye kaydı yapamayız. Bu konuda savaşımı vermek üzere 17 Ocak 2026 kongremizde başkan adaylığımı açıklıyorum. Yapılan yeni naylon üyelerin hesabını sormak üzere adayım diyorum…”



Çetin ayrıca 6 Aralık 2025’te yapılan kongrede Arda Çakmak lehine adaylıktan çekildiğini, ancak sonrasında yapılan uygulamaların kendisini yeniden aday olmaya ittiğini ifade etti.



BAŞKANLIK SEÇİMİ 17 OCAK'TA



Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 17 Ocak Cumartesi günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da yapılacak.



Çağrı Çetin, önceki olağanüstü genel kurulda da başkan adayı olmuştu. Söz konusu kongrede Çetin’in alkollü olduğu iddia edilmiş, yaşanan küfürlü tartışmaların ardından taraflar arasında arbede çıkmıştı.