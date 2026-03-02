Gençlerbirliği’nde kupa mesaisi tam gaz! Kırmızı-siyahlılar ara vermeden çalıştı
Gençlerbirliği, ligdeki yoğun temposunun ardından rotayı kupaya kırdı. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda kritik bir viraja giren Ankara ekibi, Aliağa Futbol deplasmanı öncesi Beştepe’de "hazırız" mesajı verdi.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Futbol ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde sahaya inen kırmızı-siyahlılar, Kayserispor galibiyetinin moralini kupaya taşımayı hedefliyor.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda Zecorner Kayserispor maçında uzun süre forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Karşılaşmada kısa süre görev alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise sahada çalıştı.
Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından MAS (Maksimum Aerobik Hız) koşusu yapan kırmızı-siyahlılar, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması, 5 Mart Perşembe günü Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.