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Spor

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 22:05:13 -
Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Kasımpaşa maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak 29. haftanın kapanış maçı, saat 21.00'de başlayacak.


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