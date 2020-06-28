Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Kasımpaşa maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak 29. haftanın kapanış maçı, saat 21.00'de başlayacak.