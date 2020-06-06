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Spor

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:49:42 -
Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanının ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın son bölümünde taktik ve koşu çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın izin yapacak ve çalışmalarını 8 Haziran Pazartesi günü tesislerinde sürdürecek.


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