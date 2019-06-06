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Gençlerbirliği’nde kongre kararı

Spor Toto 1.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:14
Gençlerbirliği’nde kongre kararı

Spor Toto 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’nde kongre kararı alındı.


Başkent temsilcisinin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılacağı belirtili. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise 16 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda düzenleneceği ifade edildi.


Dernekler Kanunu gereği genel kurula, üyelerin bizzat katılmaları istenirken vekaletname ile katılımın mümkün olmayacağı ve bununla birlikte aidat borcu bulunan üyelerin de katılamayacakları belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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