Gençlerbirliği'nde Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ile pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın, yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.