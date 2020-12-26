  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği'nde Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Gençlerbirliği'nde Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:23:14 -
Gençlerbirliği'nde Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ile pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın, yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi
Teknoloji

Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi

Samsung, iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmadığı için Apple'la dalga geçtiği bir "gönderiyi" sessiz sedasız sildi.
Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler
Dünya

Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler

Güney Kore merkezli Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muhar..
İsmail Demir'den dikkat çeken sözler: Türkiye artık bu teknolojiye sahip
Teknoloji

İsmail Demir'den dikkat çeken sözler: Türkiye artık bu teknolojiye sahip

Türkiye'nin artık sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğine sahip olduğunu belirten Savunma..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay