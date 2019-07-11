Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti

Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti11 Temmuz 2019 Perşembe 13:29
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolculara laktat testi yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular, genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla sabah saatlerinde laktat testinden geçirildi.
Kulüp sağlık ekibi ve performans birimi tarafından yapılan testi, teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibi yakından takip etti.
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