  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği'nde biri futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif
Spor

Gençlerbirliği'nde biri futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:04:10 -
Gençlerbirliği'nde biri futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 1. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, bir futbolcu ve personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır." denildi.

Futbolcu ve personelin izolasyona alınarak gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
CHP'li başkandan kan donduran sözler: Zaten bir ayakları çukurdaydı
Gündem

CHP'li başkandan kan donduran sözler: Zaten bir ayakları çukurdaydı

Faşizan çıkışlarıyla tanınan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden insanlar hakkı..
Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar
Dünya

Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar

Litvanya Parlamentosu, günlerdir olayların devam ettiği Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya'yı ‘ülkenin seçilmiş lideri' olara..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı