Gençlerbirliği'nde biri futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 1. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, bir futbolcu ve personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır." denildi.
Futbolcu ve personelin izolasyona alınarak gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.