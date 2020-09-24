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Spor Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:14:42 -
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, günü sabah saatlerinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla geçirdi.

Antrenmana pas ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan başkent ekibi, daha sonra dar alanda hücum ve savunma organizasyonlarında bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

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