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Spor Gençlerbirliği'nde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Gençlerbirliği'nde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:37:31 -
Gençlerbirliği'nde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda 5’e 2 top kapma oyunu ile başladığı belirtildi. Çalışmanın dar alanda pas oyunu ve çift kale maç ile tamamladığı bildirildi.

Floyd Ayite'nin takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü, sakatlığı bulunan Diego Angelo’nun tedavisine devam edildiği kaydedildi.


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