Gençlerbirliği U12 göz doldurdu

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr



Niğde’de gerçekleştirilen Niğde U12 Cup’ta mücadele eden Gençlerbirliği U12 takımı aldığı başarılı sonuçlarla göz doldudu. 12 takımın yer aldığı turnuvada ilk grupta Niğde Anadolu FK, Galatasaray, Osmanlıspor, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Ankara ekibi çıktığı 5 maçtan 3 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği U12 takımı son maçta turnuvanın namağlup ekibi Galatasaray’ı 1-0 yenerek Altınordu’nun rakibi oldu.

5 maç 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik

Gençlerbirliği U12’nin maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

Gençlerbirliği 1-1 Sivasspor

Gençlerbirliği 0-1 Osmanlıspor

Gençlerbirliği 3-0 Yeni Malatyaspor

Gençlerbirliği 6-0 Niğde Anadolu FK

Gençlerbirliği 1-0 Altınordu

Turnuvadaki diğer yarı final eşleşmesi ise Galatasaray-Fenerbahçe maçı ile oynanacak.

