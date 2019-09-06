Gençlerbirliği U12 göz doldurdu
Niğde'de, 12 yaş altı takımların mücadele verdiği "Niğde U12 Cup" turnuvasına Gençlerbirliği’nin minikleri damga vurdu. Turnuvanın açılışına Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Ertuğrul Sağlam'ın da aralarında bulunduğu teknik direktörler de katıldı.06 Eylül 2019 Cuma 12:56
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
Niğde’de gerçekleştirilen Niğde U12 Cup’ta mücadele eden Gençlerbirliği U12 takımı aldığı başarılı sonuçlarla göz doldudu. 12 takımın yer aldığı turnuvada ilk grupta Niğde Anadolu FK, Galatasaray, Osmanlıspor, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Ankara ekibi çıktığı 5 maçtan 3 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği U12 takımı son maçta turnuvanın namağlup ekibi Galatasaray’ı 1-0 yenerek Altınordu’nun rakibi oldu.
5 maç 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik
Gençlerbirliği U12’nin maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde:
Gençlerbirliği 1-1 Sivasspor
Gençlerbirliği 0-1 Osmanlıspor
Gençlerbirliği 3-0 Yeni Malatyaspor
Gençlerbirliği 6-0 Niğde Anadolu FK
Gençlerbirliği 1-0 Altınordu
Turnuvadaki diğer yarı final eşleşmesi ise Galatasaray-Fenerbahçe maçı ile oynanacak.
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