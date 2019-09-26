Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynanacak turda Gençlerbirliği ile Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. Peki, Gençlerbirliği Osmaniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları bugün oynanacak 5 maçla tamamlanacak. Günün merakla beklenen karşılaşmalarından biri de Gençlerbirliği ile Osmaniyespor arasında gerçekleşecek. İşte, Gençlerbirliği Osmaniyespor maçının detayları...

Gençlerbirliği Osmaniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gençlerbirliği bugün evinde Osmaniyespor'u konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi A Spor ekranlarından naklen izleyebilecek.