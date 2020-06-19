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Spor

Gençlerbirliği, Kayserispor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:39:16 -
Gençlerbirliği, Kayserispor'a konuk olacak

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ile Ömer Alper Tatlısu'nun yanı sıra, sarı kart cezalıları Erdem Özgenç ve Flavio Ramos, Hes Kablo Kayserispor'a karşı görev yapamayacak.

İttifak Holding Konyaspor maçında cezasını tamamlayan Fabricio Baiano ise yeniden takımdaki yerini alabilecek.


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