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Spor

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 20:16:13 -
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Haziran Pazartesi günü konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki günlük izinin ardından Kasımpaşa maçı hazırlıkları için yeniden İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde toplanan kırmızı-siyahlı takımın futbolcuları, antrenmana ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Akşam saatlerinde yapılan yenileme antrenmanından sonra futbolcular dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, son bölümünde oynanan dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

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