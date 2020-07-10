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Spor

Gençlerbirliği, Göztepe maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:46:29 -
Gençlerbirliği, Göztepe maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Başkent ekibi, bu akşam hava yolu ile İzmir'e gidecek.

Göztepe ile Gençlerbirliği arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak 32. haftanın açılış karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

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