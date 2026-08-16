Eylül 2025’te ABD’de siyonist sosyal medya ünlüleriyle bir araya gelen İsrail elebaşısı Netanyahu, sosyal medya ve internet mecralarının yeni savaş cephesi olduğunu ve daha aktif propaganda yapılması için bütçe ayıracaklarını söylemişti. ABD merkezli Clock Tower X şirketinin İsrail hükümetiyle yaptığı 46,5 milyon dolarlık sözleşme kapsamında, yapay zeka sistemlerinin yanıtlarını etkilemek amacıyla çok sayıda internet sitesi kurduğu ve içerik üretmeye başladığı bildirildi.

ABD merkezli Clock Tower X şirketinin İsrail hükümetiyle yaptığı 46,5 milyon dolarlık sözleşme kapsamında, yapay zeka sistemlerinin yanıtlarını etkilemek amacıyla çok sayıda internet sitesi ve içerik oluşturulduğu bildirildi.

İsrail hükümetiyle bağlantılı olduğu belirtilen milyonlarca dolarlık bir dijital kampanyanın, ChatGPT, Gemini, Claude ve Perplexity gibi yapay zeka sistemlerinin İsrail, Gazze ve İsrail ordusu hakkındaki yanıtlarını etkilemeyi hedeflediği belirtildi.

Kampanyaya ilişkin haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya yöneticilerinden Brad Parscale'ın yönettiği Clock Tower X şirketinin İsrail hükümetiyle 46,5 milyon dolarlık bir sözleşme yaptığı belirtildi. Sözleşme kapsamında İsrail'in anlatısını destekleyen yüzlerce içeriğin farklı internet sitelerinde yayınlandığı aktarıldı.

İçeriklerin yalnızca insanlara ulaşmasının değil, arama motorlarında görünürlük kazanarak yapay zeka sistemlerinin bilgi kaynaklarına ve eğitim verilerine girmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kampanya kapsamında Allyvia.org, FactSignal.org ve Paxpoint.org gibi internet sitelerinin oluşturulduğu ve bu platformlarda Gazze savaşı, İsrail'in askeri operasyonları ve ABD-İsrail ilişkileri hakkında İsrail yanlısı içerikler yayımlandığı bildirildi.

Yapay zeka yanıtlarında kullanılmaya başlandı

Kampanyayı inceleyen araştırmacıların yaptığı testlerde, söz konusu internet sitelerindeki içeriklerin bazı yapay zeka sistemlerinin yanıtlarında kaynak olarak gösterildiği tespit edildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı araştırmaya göre Perplexity, ABD'nin İsrail'le askeri işbirliğine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Allyvia.org'u kaynaklarından biri olarak gösterirken, Microsoft Copilot'un da Clock Tower X ağıyla bağlantılı sitelere atıfta bulunduğu belirtildi.

Söz konusu internet sitelerinin insan kullanıcılar tarafından sınırlı ölçüde ziyaret edildiği, buna karşın arama motorları ve otomatik web tarayıcıları tarafından yoğun şekilde tarandığı kaydedildi.

Araştırmada, Clock Tower X ile bağlantılı 10 internet sitesinin Ocak-Haziran 2026 döneminde Common Crawl tarafından yüzlerce kez tarandığı belirtildi. Common Crawl, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan geniş kapsamlı bir web arşivi olarak biliniyor.

Bu yöntem, uzmanlar tarafından zaman zaman "LLM poisoning" olarak adlandırılıyor. Yöntemin temel amacı, yapay zekaların internetten topladığı veriler arasında belirli bir anlatının daha görünür hale getirilmesi ve bunun gelecekteki yanıtları etkilemesinin sağlanması.

Kampanyanın hedefi ne?

Söz konusu çalışmalarda oluşturulan içeriklerin önemli bölümünün İsrail'in Gazze'deki katliamlarını savunduğu, İsrail'e yönelik savaş suçu ve soykırım suçlamalarına karşı argümanlar sunduğu ve Filistinli gazeteciler hakkındaki iddiaları öne çıkardığı belirtildi.

Clock Tower X'in İsrail hükümetiyle yaptığı sözleşmede, yapay zeka sistemlerinin yanıtlarını etkilemeye yönelik "GPT framing results" oluşturulmasının hedeflendiğine ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan, bazı yapay zeka sistemlerinin söz konusu sitelerin İsrail hükümetiyle bağlantısını kullanıcıya açık şekilde belirtmediği, bazılarının ise bu bağlantıyı tespit ederek kullanıcıya bildirdiği ifade edildi.

Böylece İsrail'in Gazze savaşı sırasında yürüttüğü geleneksel kamu diplomasisi ve sosyal medya faaliyetlerine yeni bir alanın eklendiği, yapay zekaların bilgi kaynaklarını ve dolayısıyla üretebileceği yanıtların çerçevesini etkilemenin hedeflendiği ileri sürüldü.

Kaynak: Mepa News