Gençlerbirliği Fenerbahçe maç sonucu | Gençlerbirliği Fenerbahçe maç kaç kaç bitti?

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı kaç kaç?

Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşması 18.30'da başladı. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı devam ediyor. İşte maça dair son dakika ayrıntılar...

10'

Top auta çıkıyor. Fenerbahçe oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

10'

Eryaman Stadyumu stadında, [43] sahanın [52] köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

10'

Bogdan Stancu, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Ankara şehrinde skor değişmedi.

8'

Alper Ulusoy Fenerbahçe lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

7'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

7'

Alper Ulusoy taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Fenerbahçe.

6'

Ofsayt! Fenerbahçe takımında ofsaytta kalan oyuncu Vedat Muriqi.

5'

Alper Ulusoy autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

5'

Genclerbirligi takımı golü bulabilirdi ama Soner Dikmen çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

4'

Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Vedat Muriqi için kaldırıyor.

3'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Fenerbahçe atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

3'

Hakem Alper Ulusoy düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

2'

Alper Ulusoy Genclerbirligi için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.

2'

Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

Takımların sahada mücadele edecek kadroları belli oldu.

1'

Eryaman Stadyumu stadında başlama düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

Bundan bir sene önce Fenerbahçe, 34 puanla 14. sıradaydı. Şu anda ise 49 puanla 6. sırada.

Bogdan Stancu 12 golle Genclerbirligi takımının en golcü futbolcusu. Vedat Muriqi ise Fenerbahçe adına 15 gol kaydetti.

Fenerbahçe son 5 deplasman maçında hiç kazanmadı.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat Muriç

Yedekler: Harun, Emre, Mevlüt, Allahyar, Zajc, Rodrigues, Murat, Ömer Faruk, Gürkan, Emir Miray

Gençlerbirliğinin ilk 11'i: Ertaç, Flavio, Zargo Toure, Soner, Erdem, Halil İbrahim, Berat, Fabricio Baiano, Sefa, Candeias, Stancu

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ahmet, Yasin, Sessegnon, Sio, Rahmetullah, Mats, Arda, Polomat, İlker

Gençlerbirliği'nde maç önü ısınmaya devam edemeyen Nordfeldt yerine Ertaç Özbir kaleye geçti. Genç kaleci Burak Çapkınoğlu da 21 kişilik kadroya dahil edildi.