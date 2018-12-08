Gençlerbirliği, Denizlispor maçına hazır
- Başkent ekibinde, sakatlığı bulunan Ahmet İlhan Özek dışında eksik futbolcu bulunmuyor08 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Denizli'de yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenmanın ikinci bölümüne çıkış çalışmasıyla giren futbolcular, dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.
Başkent ekibinde, sakatlığı bulunan Ahmet İlhan Özek dışında eksik bulunmuyor.
Denizlispor ile Gençlerbirliği arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
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