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Spor Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
Spor

Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:36:00 -
Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayacak karşılaşmanın başını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.

Bu sezon Süper Lig'de oynanan 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 12 puanla 17. sıradan girdi.

Son 3 maçında sahadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan başkent ekibi, Sivas deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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