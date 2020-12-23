Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayacak karşılaşmanın başını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.
Bu sezon Süper Lig'de oynanan 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 12 puanla 17. sıradan girdi.
Son 3 maçında sahadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan başkent ekibi, Sivas deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.