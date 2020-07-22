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Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:38:33 -
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oynanan pas oyunuyla başlayan başkent ekibi, günü üç kaleli gol oyunuyla noktaladı.

Eğlenceli anların yaşandığı gol oyununda kazanan yeşil takım oldu.

Eryaman Stadı'nda 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı, saat 21.00'de başlayacak.

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