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Spor Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi
Spor

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen başkent ekibi, 6 maç sonra üç puanla tanıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:05:00 -
Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 6 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Berat Ayberk Özdemir ve Portekizli Daniel Candeias'ın golleriyle 2-1 kazanan Gençlerbirliği, hem galibiyet hasretine hem de rakibinin namağlup unvanına son verdi.

Lider Aytemiz Alanyaspor bu sezon ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra kazandı.

Başkent temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etmişti.

Daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan başkent ekibi, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son verdi.

Puanını 8'e yükselten Gençlerbirliği, 12. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

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