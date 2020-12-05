Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 11. Haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Peki, Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu hakkında detaylı bilgiler…
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Fırat Aydınus’un düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibinin gollerini 41. dakikada Berat Özdemir ve 75. dakikada Daniel Candeias atarken Alanyaspor'un tek golünü 83. dakikada penaltıdan Bakasetas attı.
Alanyaspor’un teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart gördü. Çağdaş Atan 2 maç daha ceza alırsa 12. haftadaki Beşiktaş maçında kulübede olamayacak. Alanyaspor, Beşiktaş maçı öncesinde erteleme maçında Göztepe ile oynayacak.
Bu karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği 6 maç sonra galibiyet aldı ve puanını 8'e yükseltti. Alanyaspor, sezonun ilk mağlubiyetini alarak 20 puanda kaldı.